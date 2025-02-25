Balıkesir'de Çocuğun Kasten Öldürülmesi Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri, çocuğun kasten öldürülmesi ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından 26 yıl hapis cezası ile aranan bir kişiyi yakaladı.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Bursa adli makamlarınca "çocuğun kasten öldürülmesi ve askeri ceza kanununa muhalefet" suçlarından aranan ve hakkında 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.

İfadesi alınan şüpheli adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR