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Balıkesir'de Çocuğun Kasten Öldürülmesi Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Çocuğun Kasten Öldürülmesi Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de polis ekipleri, çocuğun kasten öldürülmesi ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından 26 yıl hapis cezası ile aranan S.G. isimli şahsı yakalayarak adli işlemleri başlattı.

Balıkesir'de polis ekipleri, çocuğun kasten öldürülmesi ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından 26 yıl hapis cezası ile aranan bir kişiyi yakaladı.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Bursa adli makamlarınca "çocuğun kasten öldürülmesi ve askeri ceza kanununa muhalefet" suçlarından aranan ve hakkında 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.

İfadesi alınan şüpheli adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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