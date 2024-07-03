Balıkesir'de çıkan yangın ormana sıçradı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kepsut'un Karahaliller Mahallesi'ndeki arazide yangın çıktı. Yakındaki ormana sıçrayan yangına, ihbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozere ilave olarak Emniyet Müdürlüğünden 1 TOMA olmak üzere 29 araç ve 60 personel ile müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. - BALIKESİR