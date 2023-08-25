Balıkesir'de çiğ köfte dükkanından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, çiğ köfte dükkanından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişi, iş yerinin arka bölümündeki dolaptan meşrubat aldıktan sonra kasaya yönelerek yaklaşık 6 bin lirayı çaldı. İş yerinin sahibi durumu fark edince polise bildirdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, çiğ köfte dükkanından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuvayi Milliye Mahallesi'nde Çağrı Ünal'a ait çiğ köfte dükkanına gelen bir kişi, iş yerinin arka bölümündeki dolaptan meşrubat aldı. Daha sonra kasaya yönelen şüpheli, yaklaşık 6 bin lirayı gizlice alarak iş yerinden uzaklaştı.

Başka bir müşteriyle ilgilenen Ünal, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayına ilişkin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.