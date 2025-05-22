Balıkesir'de Çiftlikte Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Balıkesir'de Çiftlikte Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvaçukuru mevkii Dalyan yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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