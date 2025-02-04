Balıkesir'de Cezaevinden Kaçan Hükümlü Yakalandı
Balıkesir'de cezaevinden kaçan bir hükümlü, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. Hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'de bulunduğu ceza evinden kaçan hükümlü, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir Adli Makamlarınca, silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan, hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR