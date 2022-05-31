Balıkesir'de çaldılar, Aydın'da yakalandılar - Haberler

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Balıkesir'de çaldılar, Aydın'da yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de çaldılar, Aydın'da yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hırsızlık olayına karışan şüpheliler, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hırsızlık olayına karışan şüpheliler, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir eve girerek yüklü miktarda ev eşyası çalan hırsızlık şüphelileri olaydan sonra izlerini kaybettirdi. Hırsızların kaçtığı aracı tespit eden polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin en son Buharkent ilçesinde görüldüğünü öğrenen Kuyucak polisi hırsızları yakalamak için bütün yolları kesti. Uygulama yapan polis ekiplerini görerek kaçmaya çalışan hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Yakalanan ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulanan A.E, S.G ve S.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Kuyucak Polis Aydın 3. Sayfa Haberler

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