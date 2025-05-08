Balıkesir'de Büyük Polis Operasyonu: 51 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 51 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-17: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 110 ekip, 345 personel ile birlikte geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda ise; 5-10 yıl hapis cezası olan 5 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 25 şahıs, ifadeye yönelik aranan 21 şahıs olmak üzere toplam 51 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR