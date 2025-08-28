Balıkesir'de Bulgar Tır'ı Devrildi

Balıkesir'den Bulgaristan'a gitmek üzere yola çıkan Bulgaristan plakalı, dış cephe kaplama malzemesi yüklü tır, Balıkesir- Bursa kara yolunun 37'nci kilometresinde yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, Bulgar uyruklu sürücünün kullandığı Bulgaristan plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta ve taşınan malzemelerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması için başlatılan çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR