Balıkesir'de buğday ekili tarlada yangın çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki buğday ekili tarlada çıkan yangın sonucu 35 ton buğday yandı.

Gönen'e bağlı kırsal Gündoğan Mahallesi mevkiinde Sacit Türkay ve Ahmet Türkay'a adlı şahıslara ait buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Çok sayıda ekibin koordineli olarak müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 80 dönüm arazide ekili olan 35 ton buğdayın yandığı belirtildi.

Çıkan yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR