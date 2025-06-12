Balıkesir'de Buğday Ekili Arazide Yangın Çıktı

Balıkesir'de Buğday Ekili Arazide Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanla ilgili henüz bilgi verilmedi.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hacıvelioba Mahallesi'nde buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye destek ekipler istendi.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Müdahale çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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