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Balıkesir'de Bir Şahıs Eski Eşini Karnından Bıçakladı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir şahıs, eski eşini karnından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir şahıs, eski eşini karnından bıçaklayarak yaraladı.

Erdek'e bağlı Sahil Çuğra Mevkii Mahallesi 5065. Sokak'ta meydana gelen olayda S.A. isimli şahıs, boşanmış olduğu eski eşi Y.Y.'nin ikametine gitti. Y.Y.'yi karnından bıçaklayan S.A., daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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