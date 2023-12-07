Balıkesir'de bin adet sentetik hap ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan araçta bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan araçta bin adet sentetik hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri analiz çalışmaları neticesi Balıkesir'e giriş yapmakta olan bir araca yönelik yapılan operasyonda; piyasaya sürülmek üzere getirildiği anlaşılan bin 6 adet sentetik hap, 1,19 gram Skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR