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Balıkesir'de Bin 176 Kilo Açık Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

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Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 176 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 176 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün Balıkesir il merkezinde yapılan operasyonlarda bin 176 kilogram açık kıyılmış tütün, 28 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm'lik tabanca, 82 adet fişek, 2 adet tabancaya ait şarjör, 2 adet av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 1 adet seyyar dipçik, 72 adet kartuş, 3 şişe alkollü içki, 17 adet makaron dolum makinesi, 240 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet dijital tartı ele geçirildi. Operasyonda M.E. (59), C.E. (31), B.E. (27), F.E. (57), R.E. (28) ve H.Y. (51) isimli şahıslar gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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