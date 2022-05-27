Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu - Haberler

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Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu

Balıkesir'de jandarma Balıkesir merkezli 4 ilde bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan 6 şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir'de jandarma Balıkesir merkezli 4 ilde bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan 6 şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balıkesir merkezli 4 ilde Batman, İstanbul, Mersin illerinde sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sahte iddia kuponu oynatmak suretiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 8 adet banka hesap kartı ve suçtan elde edilen gelir olarak 2 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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