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Balıkesir'de Belediye Çalışanı Evde Ölü Bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çalışanı olduğu öğrenilen kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İsmail Murat Işıktaş'ın cesedini kanepe üzerinde hareketsiz halde buldu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.