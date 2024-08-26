Balıkesir'de babası tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen'e Bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki ikamette meydana gelen olayda, Murat Sevilen (44) kızı Eylem Sevilen'i (18) doğum gününe gitmek istediği için boğarak öldürmüştü. Korkunç cinayet, Eylem Sevilen'in annesi Hafize Sevilen'in eve gelmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Murat Sevilen polis ekipleri tarafından yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer yandan Murat Sevilen'in daha önce de bir suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi.

Eylem Sevilen'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Gönen Veysel Karani Camii'ne getirildi. Eylem Sevilen'in cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Eylem Sevilen'in cenazesine annesi Hafize Sevilen, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kız, gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. - BALIKESİR