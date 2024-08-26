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Balıkesir'de Baba Kızını Doğum Günü İçin Öldürdü

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşanan olayda, Murat Sevilen adlı baba, kızını doğum gününe gitmek istediği için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan baba, polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kızını boğarak öldüren Murat Sevilen'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı baba cinayeti itiraf ederek kızını doğum gününe gitmek istediği için öldürdüğünü söyledi.

Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Eylem Sevilen (18) babası tarafından boğularak öldürülmüş ve genç kızın cansız bedeni işten eve gelen annesi tarafından kanepenin içinde bulmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan baba Murat Sevilen (44), ilk ifadesinde kan donduran itiraflarda bulundu. Murat Sevilen, kızının bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiğini ve kızını erkek arkadaşıyla doğum gününe gitmek istediği için öldürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Murat Sevilen'in cinayeti işledikten sonra kızının cep telefonundan arkadaşıyla yaptığı yazışmaları gördüğü ve o kişiyi de bulmak için dışarı çıkıp bir ticari taksiye binerek evden uzaklaştığı ancak çok geçmeden polis ekiplerinin sıkı takibi üzerine yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Murat Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğum Günü 3-sayfa Gönen Baba Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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