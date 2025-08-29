Balıkesir'de Aşırı Sürat Faciası: Takla Atan Araçta Yaralı Var

Balıkesir'de Aşırı Sürat Faciası: Takla Atan Araçta Yaralı Var
Balıkesir'de aşırı sürat yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı ve takla attı. Kazada bir yolcu hafif yaralanırken, diğeri sağ salim kurtuldu.

Balıkesir'de aşırı sürat yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma ve ağaca çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü yaralandı.

Olay; Balıkesir Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi Ofis Caddesi'nde aşırı süratli olduğu öğrenilen 10 APT 284 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarptı ve takla attı.

Kazada araçta bulunan iki kişiden biri yara almadan kurtulurken, diğer yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

