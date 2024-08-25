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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Sonuçlandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve trafik denetimlerini aralıksız sürdürerek 122 araca para cezası keserken, 4 aranan şahıs yakaladı. Denetimlerde ayrıca iş yerlerine yönelik de kontroller yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlayabilmek adına asayiş ve trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimler neticesinde 122 araca para cezası kesilirken, aranan 4 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün 21.30-23.30 saatleri arasında il genelinde asayiş ve trafik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlere 88 ekip ve 309 emniyet personeli katıldı.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 867 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan bir kişi mala zarar verme, bir kişi tehdit, bir kişi basit yaralama, bir kişi kadına karşı basit yaralama suçlarından olmak üzere toplam 4 aranan şahıs yakalandı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen umuma açık ve kapalı iş yerlerine yönelik denetimlerde 364 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda ise, 4 iş yerine kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme suçundan, 3 iş yerine ise mevzuat hükümlerine muhalefet ederek konsomatris çalıştırma, çalışanlar için işe giriş bildirgesi düzenlenerek kurum vermeden kayıt dışı istihdamda bulunma, çalışanlar için kolluğa kimlik bildiriminde bulunmama suçlarından para cezası kesildi.

122 araca para cezası

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise bin 8 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 122'sine para cezası kesilirken, 23 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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