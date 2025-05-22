Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: 8 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: 8 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur denetimlerinde, aranan 8 şahıs yakalanırken, 88 araç sürücüsüne para cezası kesildi. 103 ekip ve 316 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan hakkında adli işlem yapılan şahıslar da tespit edildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından il genelinde asayiş ve trafik huzur denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 88 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün 21.30-23.00 saatleri arasında il genelinde 103 ekip, 316 personelin katılımı ile asayiş ve trafik huzur denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan şahıs sorgularında bin 977 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 3 şahıs yoklama kaçağı, bir şahıs dolandırıcılık, bir şahıs 6136 SKM, bir şahıs silahlı tehdit, bir şahıs görevi yaptırmamak için direnme, bir şahıs uyuşturucu madde kullanımı suçundan olmak üzere toplamda 8 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca adli/idari işlem yapılan şahıs sayısı ise şu şekilde: bir şahıstan 63 sentetik ecza maddesi, bir şahıstan 4.8 gram esrar maddesi ve bir hassas terazi, 2 şahıstan toplamda 13.40 gram skunk maddesi ve 10.10 gram kenevir tohumu, bir şahıstan 0.15 gram metamfetamin maddesi elde edilerek haklarında TCK 191 suçundan, bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve 2 fişek elde edilerek hakkında 6136 SKM suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bir şahıstan bir Kurusıkı tabanca elde edilerek hakkında 5729 SKM suçundan, bir şahıstan bir ruhsatsız tüfek ve 12 adet kartuş elde edilerek hakkında 2521 SKM suçundan 2 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise; 444 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 88 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu annesinin ölüm nedenini yıllar sonra ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.