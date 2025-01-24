Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: 11 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 11 aranan şahıs yakalandı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 14 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir'de huzur ve güven ortamını sağlamak adına gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz gün 21.00-22.30 saatleri arasında il genelinde yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamalarına 92 ekip, 376 personel katıldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 145 şahıs sorgulandı. Sorgusu yapılan şahıslardan; 4 şahıs yoklama kaçağı, bir şahıs kişilerin huzur ve sükununu bozma, bir şahıs adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, bir şahıs güveni kötüye kullanma, bir şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bir şahıs kasten yaralama, bir şahıs basit yaralama, bir şahıs 6136 SKM, suçlarından olmak üzere toplam 11 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca bir şahıstan 29 sentetik ecza maddesi" elde edilerek hakkında "TCK: 191" yasasına muhalefetten adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise, 747 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 58 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR