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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 9 Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında 9 aranan şahıs yakalanırken, 948 araç kontrol edildi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan gece denetiminde 9 aranan şahıs yakalanırken, 948 araç kontrol edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gece 21.00 ile 22.30 saatleri arasında il genelinde asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı. 376 personelden oluşan 91 ekiple yapılan uygulamada bin 780 kişinin sorgulaması yapılırken 948 araç denetlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslar yakalanırken çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

İl genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında bin 780 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgu neticesinde 3'ü yoklama kaçağı, 1'i hakaretten, 1'i konuttan geceleyin silahla yaralama suçundan, 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan, 1'i 6284 Sayılı Kanuna Muhalefetten, 1'i tehditten, 1'i borçlunun ödeme şartının ihlalinden olmak üzere 9 aranan şahıs yakalandı. Asayiş uygulamasının devamında ayrıca adli ve idari işlemlerde yapıldı. Buna göre 1 şahsın üzerinden 2,04 gram esrar maddesi elde edilerek TCK 191'nci madde suçundan, 1 şahıstan ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek elde edilerek hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan olmak üzere 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahıstan ruhsatsız tüfek elde edilerek hakkında 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan idari işlem gerçekleştirildi. Asayiş uygulamaları yönünden yapılan çalışmada son olarak 254 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, metruk yerler denetlenip kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında trafik yönünden de 948 aracın kontrolü yapıldı. 72 araç sürücüsüne idari para cezasının uygulandığı denetimde 18 araç da trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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