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Balıkesir'de Asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri 6 Şahsı Gözaltına Aldı

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Balıkesir'de yapılan operasyonlarda, 4 aranan şahıs ve 2 şahıs uyuşturucu madde ile yakalandı. Toplamda 6 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri çeşitli suçlardan 4 aranan şahıs ve 2 şahıs da uyuşturucu madde ele geçirdiler. Yakalan toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Motosikletli Yunus Timlerince; 2 şahıs üzerinde 70 adet uyuşturucu madde ve 0,34 gram metamfetamin ve Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı.

Halkın huzur ve güvenliğinin devamı için çalışmaların aralıksız devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Uyuşturucu Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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