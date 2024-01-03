Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 10 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alındı. Ekipler uygulama esnasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalar esnasında; çeşitli suçlara karışmış ve haklarında hapis cezası bulunan 6 şahıs ve hakkında arama kararı olan 4 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı. Uygulama esnasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 10 şahıs hakkında gerekli işlemlere başlanıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR