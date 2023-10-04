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Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı. Ayrıca uygulamalar sırasında 22 araca ceza kesilirken, 14 araç trafikten menedildi. Ekipler, haciz yakalaması bulunan araca ise el koydu.