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Balıkesir'de arızalanan aracını iten kişi çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arızalanan aracını iten bir kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arızalanan aracını iten şahıs, başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi İzmir - Çanakkale karayolu Burhaniye istikametinde, arızalanan 35 BIE 702 plakalı otomobilini araçtan inerek itmekte olan R.A isimli kişiye seyir halindeki N.U idaresindeki 10 NU 979 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle R.A. ağır yaralandı. Kaza sonrasında ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı R.A. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. R.A. ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma İtfaiye Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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