Balıkesir'de Aranan Suçlulara Yönelik Denetim: 30 Kişi Cezaevine Gönderildi

Balıkesir'de Aranan Suçlulara Yönelik Denetim: 30 Kişi Cezaevine Gönderildi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, aranan suçlulara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 52 şahsı yakaladı. Bu şahıslardan 30'u hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri aranan suçlulara yönelik gerçekleştirdiği denetimde 30 hapis cezası suçlu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-17.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 112 ekip, 340 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 05-10 yıl hapis cezası olan 7 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 23 şahıs, ifadeye yönelik aranan 22 şahıs olmak üzere toplamda 52 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. 52 şahıstan hapis cezası bulunan 30 şahıs cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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