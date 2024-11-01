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Balıkesir'de Aranan 44 Şahıs Yakalandı, 26'sı Tutuklandı

Balıkesir'de Aranan 44 Şahıs Yakalandı, 26'sı Tutuklandı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda 44 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 26 şahıs tutuklandı.

Balıkesir Valiliği Koordinesinde şehirde güven ve huzur ortamını hat safhaya çıkarmak için çalışan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz gün 07.00-18.00 saatleri arasında il genelinde 73 ekip ile 270 personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 23 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 18 şahıs olmak üzere, toplamda 44 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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