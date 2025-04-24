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Balıkesir'de Aranan 29 Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de Aranan 29 Şahıs Tutuklandı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda hapis cezası bulunan 29 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Polis, kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-19: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 106 ekip, 338 personel ile birlikte operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda 05-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 27 şahıs, ifadeye yönelik aranan 26 şahıs olmak üzere toplam 55 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan hapis cezası bulunan 29 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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