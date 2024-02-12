Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de aranan 25 şahıs yakalandı

Güncelleme:

Balıkesir'de yapılan denetimlerde, hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Denetimlere 58 ekip ve 130 personel katıldı.

Balıkesir'de emniyet ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan denetimde, hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 2 gün boyunca yapılan denetimlere 58 ekip ve 130 personel katıldı. Yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası olan 22 şahıs ve 11 hırsızlıktan aranan şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 25'i çıkarıldıkları adli makamlarca ceza evine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title