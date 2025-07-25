Balıkesir'de Aranan 17 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Aranan 17 Kişi Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 17 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan E.G. (48), "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (34), "Kasten Yaralama" suçundan aranan A.G. (41), "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan G.K. (57), "Mal Beyanına Muhalefet" suçundan H.D. (36), aynı suçtan B.F.D. (36) ve S.T. (37), "Dolandırıcılık" suçundan S.A. (21), "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan F.Ç. (38), "Uyuşturucu Madde Kullanımı" suçundan G.A. (30) ve F.A. (25), "Tehdit" suçundan Z.C. (36), "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçundan A.E. (37), "Borçlunun Ödeme Şartını İhlal" suçundan hakkında 3 ay hapis cezası bulunan M.Y. (40), "Dolandırıcılık" suçundan M.Y. (48) ve Y.M. (41), "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet" suçundan hakkında 3 gün hapis cezası bulunan Y.Ş. (50) yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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