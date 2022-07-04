Balıkesir'de aranan 165 şahıs yakalandı Balıkesir'de polis ekipleri, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 165 kişiyi yakaladı. Balıkesir'de polis ekipleri, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 165 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 43 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada aranan 165 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan adli makamlara sevk edilen 43 kişi tutuklandı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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