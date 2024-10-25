Balıkesir'de Aranan 12 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de emniyet ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde hapis cezası bulunan 12 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Balıkesir Valiliğimiz koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-20.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlere 72 ekip ve 228 personel katıldı. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 11 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 29 şahıs olmak üzere toplam 41 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 41 şahsın 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR