Balıkesir'de Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir- Bursa karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana gelen araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 34 GEL 55 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR