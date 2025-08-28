Balıkesir'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

Balıkesir'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı
Balıkesir'de gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün sebep olduğu trafik kazasında ölü ve yaralı yok. Olay yerine gelen ekipler, sürücüye cezai işlem uyguladı.

Balıkesir'de gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı.

Gece saatlerinde Balıkesir merkezde bulunan İstasyon Kavşağı'ndan Emniyet Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir araç, Bandırma Caddesi'nde bulunan bir otelin önünde trafik kazası yaptı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Kaza mahalline gelen ekipler, yaptığı kontrolde sürücünün hem alkollü hem de ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ilgili cezai işlemler uygulandı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
