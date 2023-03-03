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Balıkesir'de alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Balıkesir'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kentin merkezi yerlerinden Toplu Taşıma Merkezi önünde Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşler ile T.K arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çevrede yoğun kalabalığın olduğu sırada yaşanan olayı vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi. Tartışmanın büyümesi ile Y.C.T., av tüfeğiyle T.K'ya ateş etti. Kavgada T.K. yara almazken, bu sırada bölgede bulunan M.Ö, E.Ç, Y.Ç, E.K. ve Ş.Ç. isimli vatandaşlar tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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