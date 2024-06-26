Balıkesir'de alacak meselesi tartışması kanlı bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak meselesinden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Silahlı saldırının yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Camivasat Mahallesi 5030 sokak üzerinde bulunan Gençlik Merkezi pasajında büfe işletmecisi S K. ile Yasin Zeyrek'in yeğeni A.C.Z. arasında alacak meselesi nedeniyle gece saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., gidip evinden aldığı pompalı tüfek ile tekrar tartışmanın yaşandığı pasaja geldi. Sabaha karşı yaşanan olayda S.K., pompalı tüfek ile A.C.Z. ve Yasin Zeyrek'e rastgele 7 el ateş açtı. Göğüs bölgesinden vurulan Yasin Zeyrek ağır yaralandı, yeğeni A.C.Z. ise el ve ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri Yasin Zeyrek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan A.C.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Katil zanlısı S.K. ise polis tarafından suç aleti pompalı tüfek ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BALIKESİR