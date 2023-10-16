Balıkesir'de akrabalar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Daha önce aralarında alacak yüzünden sık sık tartışma yaşanan M.G, İ.G, Ş.K. ile F.G, Sarıkız Mahallesi Çamlıyol Caddesi'nde karşılaştı.

Akrabaların arasında alacak yüzünden çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ş.K. aracından aldığı pompalı tüfekle akrabası F.G'ye ateş açtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve 112 Acil Servis ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaydan sonra pompalı tüfeği denize attığı öne sürülen Ş.K. kaçarak izini kaybettirdi.

Geniş çaplı çalışma başlatan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ş.K, İG. ve Edremit Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi M.G'yi gözaltına aldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde tedavisi süren F.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.