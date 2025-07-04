Balıkesir'de Akaryakıt Yüklü Tankerle Kaza

Balıkesir'de Akaryakıt Yüklü Tankerle Kaza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-İzmir karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt dolu tanker ile duvara çarptı. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, tankerdeki hammadde kontrollü şekilde tahliye edildi.

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt dolu tanker ile duvara çarparak, kaza yaptı. Dolu tankerdeki hammadde kontrollü bir şekilde tahliye edilerek, tehlike önlendi.

Olay bugün sabaha karşı Balıkesir- İzmir karayolu Çayrhisar mevkiinde meydana geldi. N.Ç. yönetimindeki 41 ACP 651 plakalı akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki duvara çarpmak suretiyle kaza gerçekleşti. Kaza yapan tankerdeki hammadde kontrollü bir şekilde tahliye edilerek, tehlike önlendi Kaza yapan tankerin sürücüsü N.Ç. tankerden çıktığı ve önemli bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı. Kaza ile tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Inter fiyatı düşürdü, G.Saray Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti

Inter fiyatı düşürdü, G.Saray harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.