AK Parti Marmara ilçe binasına taşlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırıyla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrası polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde parti binasına yapılan saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin D.Y.B. olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

