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Balıkesir'de 87 gram metamfetamin ele geçirildi

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Balıkesir'de narkotik şube polisleri il girişinde bir araçta yaptıkları aramada 6 parça halinde 87 gram metamfetamin ele geçirdiler. Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de narkotik şube polisleri il girişinde bir araçta yaptıkları aramada 6 parça halinde 87 gram metamfetamin ele geçirdiler. Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri Balıkesir ilimiz girişinde bir araca yönelik yapılan operasyonda; 6 parça halinde 87 gram Metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulanan 3 şahıs gözaltına alınarak, tahkikata başlandı. Zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik mücadeleye aralıksız olarak devam edileceği açıklanandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Narkotik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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