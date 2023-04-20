Balıkesir'de 7 yaşındaki çocuğun aracın altında kaldığı kaza kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, ticari aracın altında kaldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde A.S. (38) idaresindeki 10 LD 838 plakalı ticari araç kaymakamlık istikametine seyir halinde iken başka bir aracın arkasından bir anda yola fırlayan Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Ş.B. (7) aracın altında kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Ayağında ve boynunda kırık olan çocuğun Balıkesir'e sevk edildiği öğrenildi.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR