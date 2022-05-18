Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı - Haberler

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;

18 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Kepsut, Gömeç, Gönen, Marmara, ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 106 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 39 kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa