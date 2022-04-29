Balıkesir'de 69 aranan şahsa gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 13 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 6 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa