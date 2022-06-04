Balıkesir'de 64 şahsa 'Huzur' operasyonu - Haberler

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Kepsut ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Karesi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak şehir merkezi, Ayvalık, Edremit, Bandırma ve Erdek ilçelerinde yapılan çalışmalarda, 23 şüpheli şahıs yakalanmış, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 20 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 821 adet sentetik ecza hap, 62,81 gram esrar maddesi, 48,61 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa