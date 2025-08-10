Balıkesir'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Paniğe Yol Açtı ve Bir Bina Çöktü

Balıkesir'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Paniğe Yol Açtı ve Bir Bina Çöktü
Balıkesir'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kentte paniğe neden oldu. Sarsıntı sonrası bir binanın çökmesiyle birlikte arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından bir binanın çöktüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem, Balıkesir'in birçok ilçesinde de hissedildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

