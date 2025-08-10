Balıkesir'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem, Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem, Paniğe Neden Oldu
Balıkesir'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina çöktü, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin enkaz altındaki çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından çöken binanın enkazında yapılan çalışmalarda bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında ulaşılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları sürerken, yetkililer hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

