Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde İnekler Kaçıştı, Kolonya Şişeleri Yerle Bir Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin yansımaları sürüyor. Sındırgı'da bulunan bir çiftlikte deprem anında ineklerin kaçıştığı görülürken, Sındırgı merkezde bulunan bir işletmede raflarda duran kolonya şişeleri depremle birlikte yerle bir oldu. - BALIKESİR