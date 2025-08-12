Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde İnekler Kaçıştı, Kolonya Şişeleri Yerle Bir Oldu

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde İnekler Kaçıştı, Kolonya Şişeleri Yerle Bir Oldu
Haberler
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ineklerin kaçışması ve kolonya dükkanındaki şişelerin düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem esnasında ineklerin kaçışması güvenlik kamerasına yansırken, kolonya dükkanındaki şişeler ise yerle bir oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin yansımaları sürüyor. Sındırgı'da bulunan bir çiftlikte deprem anında ineklerin kaçıştığı görülürken, Sındırgı merkezde bulunan bir işletmede raflarda duran kolonya şişeleri depremle birlikte yerle bir oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
