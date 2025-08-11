Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Önbaş'ın cenazesi morga kaldırılırken, eşi Hamdide Önbaş'ın ise depremde kolunun kırıldığı öğrenildi.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişinin 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1'lik depremde hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. Sındırgı ilçe merkezinde çöken binanın enkazından çıkartılan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden kişinin Nihat Önbaş olduğu belirlendi. 81 yaşındaki merhum Önbaş'ın cenazesi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise depremde kolunun kırıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
