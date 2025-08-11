Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişinin 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1'lik depremde hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. Sındırgı ilçe merkezinde çöken binanın enkazından çıkartılan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden kişinin Nihat Önbaş olduğu belirlendi. 81 yaşındaki merhum Önbaş'ın cenazesi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise depremde kolunun kırıldığı öğrenildi. - BALIKESİR