Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Deprem İle Yıkılan Bina Havadan Görüntülendi
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan bina, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi. Enkaz altında kalan 4 kişinin kurtarıldığı olayda, 81 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.

Enkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gece boyunca süren çalışmaların ardından sabahın ilk ışıkları ile yıkılan bina havadan dron ile görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
